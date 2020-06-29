В Москве ликвидирована финансовая пирамида
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Потерпевшие в качестве дольщиков по займам денег заключили договоры с финансово-кредитной организацией.
«Первое время проценты от вложений им выплачивались, однако по истечении срока действия договора злоумышленники предложили заключить похожее соглашение, но уже с другой организацией. В дальнейшем выплаты прекратились», — отметила Волк.
Возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. Задержаны четверо подозреваемых.
По предварительным данным, пострадали свыше 250 человек. Суммарный ущерб превысил 300 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в трёх регионах России задержали 18 подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилых граждан.