В Москве ликвидирована финансовая пирамида

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В Москве ликвидирована финансовая пирамида, от которой пострадали более 250 человек.
В Москве ликвидирована финансовая пирамида
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Потерпевшие в качестве дольщиков по займам денег заключили договоры с финансово-кредитной организацией.

«Первое время проценты от вложений им выплачивались, однако по истечении срока действия договора злоумышленники предложили заключить похожее соглашение, но уже с другой организацией. В дальнейшем выплаты прекратились», — отметила Волк.

Возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. Задержаны четверо подозреваемых.

По предварительным данным, пострадали свыше 250 человек. Суммарный ущерб превысил 300 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что в трёх регионах России задержали 18 подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилых граждан.

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