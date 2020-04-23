В трёх регионах России задержали 18 подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилых граждан
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- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Установлено, что злоумышленники, находясь за пределами Российской Федерации, посредством IP-телефонии осуществляли звонки покупателям лекарственных препаратов и биологически активных добавок», — рассказала она.
По её словам, злоумышленники заявляли, что ранее купленные медикаменты являлись контрафактными, и предлагали возместить ущерб. Для получения компенсации якобы требовалось заплатить налоговую пошлину.
Заведены уголовные дела. В результате оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Новосибирской области задержаны 18 человек.
На данный момент установлено более 50 эпизодов противоправной деятельности.
«Трое предполагаемых организаторов группы заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается», — добавила Волк.
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