В трёх регионах России задержали 18 подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилых граждан

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Воронежской области задержали 18 подозреваемых в совершении серии мошенничеств в отношении пожилых граждан.

Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что злоумышленники, находясь за пределами Российской Федерации, посредством IP-телефонии осуществляли звонки покупателям лекарственных препаратов и биологически активных добавок», — рассказала она.

По её словам, злоумышленники заявляли, что ранее купленные медикаменты являлись контрафактными, и предлагали возместить ущерб. Для получения компенсации якобы требовалось заплатить налоговую пошлину.

Заведены уголовные дела. В результате оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Новосибирской области задержаны 18 человек.

На данный момент установлено более 50 эпизодов противоправной деятельности.

«Трое предполагаемых организаторов группы заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается», — добавила Волк.

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