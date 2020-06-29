За сутки в России скончались 93 пациента с коронавирусной инфекцией
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- РИА Новости
«За последние сутки подтверждено 93 летальных случая... За весь период по России умерло 9166 человек», — говорится в сообщении.
Накануне в России умерли 104 пациента с коронавирусом.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила об отсутствии претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.