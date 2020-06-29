Назван тариф проезда по ЦКАД

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Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Назван тариф проезда по ЦКАД
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«По ЦКАД 2,5 рубля за км. Там 339 км — умножайте на 2,5. И знаете, на сегодняшний день больше 50% пользуется транспондерами. Это позволяет ещё 20% скинуть», — цитирует его ТАСС.

С 29 июня запущено движение на третьем, 23-километровом участке пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского шоссе до Новорижского шоссе.

Открытый четырёхполосный участок состоит из нового отрезка ЦКАД протяжённостью 12 км и 11-километровой реконструированной части «Малой бетонки» (А-107).

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