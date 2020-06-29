Назван тариф проезда по ЦКАД

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«По ЦКАД 2,5 рубля за км. Там 339 км — умножайте на 2,5. И знаете, на сегодняшний день больше 50% пользуется транспондерами. Это позволяет ещё 20% скинуть», — цитирует его ТАСС.

С 29 июня запущено движение на третьем, 23-километровом участке пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского шоссе до Новорижского шоссе.

Открытый четырёхполосный участок состоит из нового отрезка ЦКАД протяжённостью 12 км и 11-километровой реконструированной части «Малой бетонки» (А-107).