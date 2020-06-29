Более 390 россиян вылетели из США в Москву вывозным рейсом

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Вывозной рейс с 394 россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Более 390 россиян вылетели из США в Москву вывозным рейсом
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Только что самолёт оторвался от земли. Сегодня на Родину возвращаются 394 человека», — цитирует Антонова страница диппредставительства в Facebook.

Он уточнил, что в числе пассажиров имеется 17 младенцев.

По его словам, в самолёте были 72 человека, которым была необходима репатриация в неотложном порядке.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о работе по возвращению россиян на родину.

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