Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924

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За прошедшие сутки в республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случая заболевания коронавирусом, общее число случаев достигло 2924.
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

«На 8:00 часов 29.06.2020 зарегистрировано 2924 (+38) лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что 1632 случая зарегистрировано в Улан-Удэ.

Общее число летальных исходов составляет 21.

С момента начала пандемии выздоровели 2055 пациента с коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Бурятии планируют открыть туристические объекты для гостей из других регионов России с 2 июля.

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