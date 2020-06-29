За сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась до 165 тысяч га
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.
«На 00:00 мск 29 июня 2020 на территории Российской Федерации действовало 246 лесных пожаров на площади 165 831 га», — указано в тексте.
Отмечается, что крупные очаги пожаров действуют в Магаданской области, Иркутской области и Красноярском крае.
Ранее сообщалось, что на территории Выборгского района Ленинградской области горит лес на площади около 30 га.