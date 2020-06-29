За сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась до 165 тысяч га

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За прошедшие сутки площадь лесных пожаров, которые тушатся в России, возросла почти в полтора раза и составила 165 тыс. га.
За сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась до 165 тысяч га
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

«На 00:00 мск 29 июня 2020 на территории Российской Федерации действовало 246 лесных пожаров на площади 165 831 га», — указано в тексте.

Отмечается, что крупные очаги пожаров действуют в Магаданской области, Иркутской области и Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что на территории Выборгского района Ленинградской области горит лес на площади около 30 га.

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