За сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась до 165 тысяч га

За прошедшие сутки площадь лесных пожаров, которые тушатся в России, возросла почти в полтора раза и составила 165 тыс. га.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

«На 00:00 мск 29 июня 2020 на территории Российской Федерации действовало 246 лесных пожаров на площади 165 831 га», — указано в тексте.

Отмечается, что крупные очаги пожаров действуют в Магаданской области, Иркутской области и Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что на территории Выборгского района Ленинградской области горит лес на площади около 30 га.