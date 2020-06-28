В Мурманской области мужчина устроил стрельбу по полицейским
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
По версии следствия, вечером 27 июня между владельцем базы отдыха «Экостровская» и отдыхающими возник конфликт. Подозреваемый стал угрожать людям топором и пистолетом.
В связи с этим на место событий были вызваны сотрудники полиции, по которым мужчина и открыл огонь из охотничьего карабина.
«Возбуждено уголовное дело в отношении владельца туристической базы, расположенной на берегу озера Имандра. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — говорится в заявлении.
Уточняется, что мужчина уже задержан. Никто из присутствовавших на базе отдыха, включая сотрудников полиции, не пострадал.
Ранее в МВД по Кировской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту нападения на сотрудника полиции во время вечеринки.