В Мурманской области мужчина устроил стрельбу по полицейским

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В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, подозреваемого в стрельбе по полицейским.
В Мурманской области мужчина устроил стрельбу по полицейским
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, вечером 27 июня между владельцем базы отдыха «Экостровская» и отдыхающими возник конфликт. Подозреваемый стал угрожать людям топором и пистолетом.

В связи с этим на место событий были вызваны сотрудники полиции, по которым мужчина и открыл огонь из охотничьего карабина.

«Возбуждено уголовное дело в отношении владельца туристической базы, расположенной на берегу озера Имандра. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что мужчина уже задержан. Никто из присутствовавших на базе отдыха, включая сотрудников полиции, не пострадал.

Ранее в МВД по Кировской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту нападения на сотрудника полиции во время вечеринки.

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