В Москве не зафиксировано нарушений при голосовании по поправкам

Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов заявил, что в столице не было зафиксировано нарушений при голосовании по поправкам к Конституции России.

«Сегодня четвёртый день голосования идёт, всё в штатном режиме — и наблюдение, и голосование, — нарушений никаких нет. Все возможные моменты отрабатываются», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что вечером 28 июня была обнаружена попытка хакерской атаки на систему дистанционного электронного голосования.

«Злоумышленники попытались получить доступ к системе через ноду (сервис для наблюдения за онлайн-голосованием. — RT) наблюдателя, но никаких действий не удалось», — сказал Асафов.

Он подчеркнул, что система онлайн-голосования отразила попытку атаки эффективно, что никак не сказалось на ходе голосования.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко заявил о попытке атаки на систему онлайн-голосования по Конституции.