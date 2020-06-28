В Москве не зафиксировано нарушений при голосовании по поправкам
- АГН «Москва»
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«Сегодня четвёртый день голосования идёт, всё в штатном режиме — и наблюдение, и голосование, — нарушений никаких нет. Все возможные моменты отрабатываются», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он отметил, что вечером 28 июня была обнаружена попытка хакерской атаки на систему дистанционного электронного голосования.
«Злоумышленники попытались получить доступ к системе через ноду (сервис для наблюдения за онлайн-голосованием. — RT) наблюдателя, но никаких действий не удалось», — сказал Асафов.
Он подчеркнул, что система онлайн-голосования отразила попытку атаки эффективно, что никак не сказалось на ходе голосования.
Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко заявил о попытке атаки на систему онлайн-голосования по Конституции.