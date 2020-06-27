В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

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Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко заявил о попытке атаки на систему онлайн-голосования по Конституции.
В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«В 21:12 мск была совершена попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя. В настоящее время введён режим повышенной безопасности. Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки, то есть будут записаны в блокчейн», — цитирует его ТАСС.

По его словам, после того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к ноде наблюдателя будет восстановлен.

Ранее сообщалось, что явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75% за 60 часов.

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