Собянин рассказал о звонках возмущённых из-за ограничений в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал, что в начале введения ограничений из-за коронавируса в городе ему поступали звонки от возмущённых жителей.

«Звонили мне, говорят: «С ума сошёл, что ли, ты чего? Мы едем в Италию, во Францию, ещё чего-то. И что, нам билеты, что ли, сдавать?» Полное непонимание было», — цитирует его сайт «Вести.ру».

Собянин напомнил, что сначала в Москве число заболевших коронавирусом исчислялось десятками, а уже «через какое-то время — тысячами».

«И тогда горожане меня спросят: «Уважаемый мэр, почему же ты не принимал решения своевременно, ты что, не видел, что происходит в других странах?» — отметил он.

Мэр Москвы напомнил, что во многих развитых городах и странах происходила «гуманитарная катастрофа».

«Если они не справились, то что будет у нас, когда по нам придётся этот удар, как мы переживём?» — сказал он.

Он подчеркнул, что российская система работала «как единая машина» и оказалось одной из самых эффективных «даже в сравнении с самыми сильными, мощными государствами».

«Понятно, что ничего идеального нет... Но в целом система блестяще справилась. Вся сверху донизу — скорая помощь, тестирование, лаборатории, вот просто всё», — заключил мэр столицы.

Ранее Собянин заявил, что Москва прошла все пики коронавирусной инфекции и после снятия ограничений продолжает снижаться число новых заболевших COVID-19, а также количество госпитализированных и тяжёлых больных.