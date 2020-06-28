Власти Крыма не намерены просить Зеленского о подаче воды
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- РИА Новости
«Кроме Зеленского никто на Украине такого решения (о подаче воды по каналу. — RT) принять не может, всё остальное – это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживём и без них», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Аксёнова, для обеспечения водой Симферополя, где сложилась наиболее сложная ситуация, построены две нитки водоводов.
Начата подача воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе полуострова.
Ранее Крымский гидрометцентр рассказал об объёмах воды в водохранилищах региона на начало июня.