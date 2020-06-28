Власти Крыма не намерены просить Зеленского о подаче воды

Крым не намерен обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров, заявил глава республики Сергей Аксёнов в эфире «Россия 24».

«Кроме Зеленского никто на Украине такого решения (о подаче воды по каналу. — RT) принять не может, всё остальное – это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживём и без них», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Аксёнова, для обеспечения водой Симферополя, где сложилась наиболее сложная ситуация, построены две нитки водоводов.

Начата подача воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе полуострова.

Ранее Крымский гидрометцентр рассказал об объёмах воды в водохранилищах региона на начало июня.