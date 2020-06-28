В Ингушетии уточнили число пострадавших при стрельбе в Северной Осетии

В результате стрельбы в Пригородном районе Северной Осетии вблизи границы с Ингушетией пострадали четыре человека, уточнили в ингушском МВД.

В ведомстве рассказали, что на окраине села Майское Пригородного района Северной Осетии между пятерыми мужчинами в ходе разговора произошёл конфликт, в ходе которого стороны применили огнестрельное и травматическое оружие.

«В результате перестрелки все пятеро получили ранения, вследствие которых один человек скончался, а четверо были госпитализированы», — приводит сообщение РИА Новости.

В МВД Ингушетии добавили, что инцидент произошёл в 500 м к западу от административной границы республики на территории юрисдикции органов власти Северной Осетии.

При этом там уточнили, что все пострадавшие — ингуши, часть из них проживает в республике.

«Руководство МВД по Республике Ингушетия... оперативно среагировало на происшествие и направило для содействия коллегам из Северной Осетии группу сотрудников», — сообщили в пресс-службе.

Вечером 26 июня в Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт между группой граждан на бытовой почве, который закончился стрельбой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.