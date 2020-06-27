Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
- РИА Новости
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«Сегодня (26 июня. — RT) около 22:00 в селе Майское Пригородного района произошёл конфликт между группой граждан на бытовой почве. В ходе конфликта произошла стрельба, в результате которой один человек скончался, трое были госпитализированы», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Один из участников конфликта задержан.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее СК возбудил уголовное дело после стрельбы из-за имущественного конфликта в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека и ещё трое были ранены.