Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии

В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.

«Сегодня (26 июня. — RT) около 22:00 в селе Майское Пригородного района произошёл конфликт между группой граждан на бытовой почве. В ходе конфликта произошла стрельба, в результате которой один человек скончался, трое были госпитализированы», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Один из участников конфликта задержан.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее СК возбудил уголовное дело после стрельбы из-за имущественного конфликта в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека и ещё трое были ранены.