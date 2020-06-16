СК возбудил дело после перестрелки с четырьмя погибшими в Назрани

Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в Назрани, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Следователем... возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате конфликта с применением огнестрельного оружия четыре человека погибли, ещё трое госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о произошедшей в Назрани перестрелке из-за бытового конфликта.