В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника в Назрани

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Сотрудник вневедомственной охраны погиб в результате перестрелки в Назрани.
В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника в Назрани
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Росгвардию, 16 июня в Назрани произошёл конфликт на бытовой почве.

«В результате происшествия пострадал сотрудник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия. С огнестрельным ранением он был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о произошедшей в Назрани перестрелке из-за бытового конфликта. 

В пресс-службе Министерства здравоохранения Ингушетии сообщили, что в результате перестрелки в Назрани погибли три человека.

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