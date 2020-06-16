В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника в Назрани

Сотрудник вневедомственной охраны погиб в результате перестрелки в Назрани.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Росгвардию, 16 июня в Назрани произошёл конфликт на бытовой почве.

«В результате происшествия пострадал сотрудник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия. С огнестрельным ранением он был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о произошедшей в Назрани перестрелке из-за бытового конфликта.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Ингушетии сообщили, что в результате перестрелки в Назрани погибли три человека.