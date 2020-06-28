В Москве после лечения от коронавируса выздоровели ещё 1052 пациента
- РИА Новости
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1 052 пациента», — цитирует её ТАСС.
Общее число вылечившихся от инфекции возросло до 147 095 человек.
Накануне в Москве выписали 1852 пациентов после лечения от коронавируса.
Вирусолог доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.