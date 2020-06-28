В Израиле для россиян открылись участки голосования по Конституции

В Израиле для россиян открылись участки голосования по поправкам к Конституции России, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, голосование проходит в Тель-Авиве в консульском отделе российского посольства и в Хайфе в генеральном консульстве России.

«Явка хорошая, активная, некоторые избиратели пришли за час до открытия участков для голосования и всё это время ждали. Наблюдается определённый ажиотаж», — рассказал заместитель председателя участковой комиссии №8094 Фёдор Георги.

Агентство подчёркивает, что 24 июня в Израиле уже прошло досрочное голосование для россиян, которые не смогли прибыть на участок 28 июня.

Вечером 27 июня сообщалось, что явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75% за 60 часов.