В Израиле для россиян открылись участки голосования по Конституции
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Как уточняется, голосование проходит в Тель-Авиве в консульском отделе российского посольства и в Хайфе в генеральном консульстве России.
«Явка хорошая, активная, некоторые избиратели пришли за час до открытия участков для голосования и всё это время ждали. Наблюдается определённый ажиотаж», — рассказал заместитель председателя участковой комиссии №8094 Фёдор Георги.
Агентство подчёркивает, что 24 июня в Израиле уже прошло досрочное голосование для россиян, которые не смогли прибыть на участок 28 июня.
Вечером 27 июня сообщалось, что явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75% за 60 часов.