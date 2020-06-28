С места ЧП в Норильске вывезено более 153 тысяч тонн загрязнённого грунта
- Reuters
«В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4739 тонн загрязнённого поверхностного грунта, всего — 153 309 тонн», — цитирует ТАСС оперативный штаб.
Отмечается, что 110,8 км береговой линии обработано сорбентом.
Также сообщается, что собрано 32 976 куб. м топливно-водяной смеси.
Ранее стало известно, что сотрудники Морской спасательной службы продолжат работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ в Норильске до 1 октября.