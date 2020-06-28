С места ЧП в Норильске вывезено более 153 тысяч тонн загрязнённого грунта

За прошедшие сутки спасатели вывезли около 5 тыс. тонн грунта, который был загрязнён при разливе нефтепродуктов под Норильском, всего с места ЧП вывезено более 153,3 тыс. тонн грунта. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧП.

Reuters

«В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4739 тонн загрязнённого поверхностного грунта, всего — 153 309 тонн», — цитирует ТАСС оперативный штаб. Отмечается, что 110,8 км береговой линии обработано сорбентом. Также сообщается, что собрано 32 976 куб. м топливно-водяной смеси. Ранее стало известно, что сотрудники Морской спасательной службы продолжат работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ в Норильске до 1 октября.