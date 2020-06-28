В России прошли испытания применения «роя» истребителей

Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей Су-35 под управлением истребителя Су-57.

«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — цитирует ТАСС свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что применение подобной «стаи» серьёзно повышает эффективность выполнения боевых задач.

Место и дата проведения эксперимента не были названы.

Ранее российские противолодочные самолёты Ту-142МК выполнили плановые полёты над акваториями Баренцева и Норвежского морей, а также над водами Тихого океана.