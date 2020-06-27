Российские Ту-142 выполнили полёты над Баренцевым и Норвежским морями

Российские противолодочные самолёты Ту-142МК выполнили плановые полёты над акваториями Баренцева и Норвежского морей, а также над водами Тихого океана, сообщили в Министерстве обороны России.

«Над нейтральными водами Норвежского моря на отдельных этапах маршрута полёта самолёты сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ещё четыре дальних противолодочных самолёта Ту-142МК пролетели над нейтральными водами северной части Тихого океана. На отдельных этапах их сопровождали истребители США F-22.

«Истребительно-авиационное прикрытие осуществлялось истребителями-перехватчиками МиГ-31. Продолжительность полёта самолётов составила около 11 часов», — подчеркнули в Минобороны. Также там добавили, что полёт выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

26 июня сообщалось, что российский истребитель Су-30 был поднят в воздух для перехвата самолётов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря.