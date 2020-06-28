Режим ограничений в Коми продлён до 14 июля

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Правительство республики Коми приняло решение о продлении режима ограничений в регионе до 14 июля.
Режим ограничений в Коми продлён до 14 июля
  • globallookpress.com

«Было очень бурное обсуждение и, несмотря на то, что было принято решение о продлении режима ограничений в республике по 14 июля, мы ввели ряд послабляющих мер», — заявил врио главы республики Владимир Уйба в своём обращении, размещённом во «Вконтакте».

Он отметил, что была обсуждена возможность возобновления работы заведений общественного питания.

Также планируется открыть трудовые лагеря для учащихся школ.

Ранее республика Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.

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