Российская туристическая отрасль может восстановиться к весне 2021 года
- РИА Новости
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«Туризм может восстановиться раньше, чем к концу 2021 года, а именно уже к весне 2021 года», — цитирует ТАСС руководителя Ростуризма Зарину Догузову.
Она отметила, что в ведомстве также предлагают отельерам и туроператорам совместно с регионами проработать продление курортного сезона до конца октября 2020 года.
Ранее стало известно, что российские туроператоры сообщают об отмене некоторых июльских туров за рубеж, так как «не возлагают больших надежд» на возобновление международного туризма в ближайший месяц.