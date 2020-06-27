Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле

Короткая ссылка
Российские туроператоры сообщают об отмене некоторых июльских туров за рубеж, так как «не возлагают больших надежд» на возобновление международного туризма в ближайший месяц, заявили в Ассоциации туроператоров.
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле
  • Pixabay

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.

Там отметили, что об этом уже сообщили туроператоры ANEX Tour, PEGAS Touristik, Tez Tour, Coral Travel и «Интурист». Как указывается, эти операторы предложили условия переносов июльских туров.

Ранее Ростуризм опубликовал действующие в иностранных государствах ограничения на въезд, а также условия для посещения каждой страны и планируемые там даты открытия границ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить