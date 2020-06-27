Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле
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«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
Там отметили, что об этом уже сообщили туроператоры ANEX Tour, PEGAS Touristik, Tez Tour, Coral Travel и «Интурист». Как указывается, эти операторы предложили условия переносов июльских туров.
Ранее Ростуризм опубликовал действующие в иностранных государствах ограничения на въезд, а также условия для посещения каждой страны и планируемые там даты открытия границ.