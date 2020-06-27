Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле

Российские туроператоры сообщают об отмене некоторых июльских туров за рубеж, так как «не возлагают больших надежд» на возобновление международного туризма в ближайший месяц, заявили в Ассоциации туроператоров.

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.

Там отметили, что об этом уже сообщили туроператоры ANEX Tour, PEGAS Touristik, Tez Tour, Coral Travel и «Интурист». Как указывается, эти операторы предложили условия переносов июльских туров.

Ранее Ростуризм опубликовал действующие в иностранных государствах ограничения на въезд, а также условия для посещения каждой страны и планируемые там даты открытия границ.