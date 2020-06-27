Ещё 24 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Ещё 24 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались в Москве.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.

Всего за время пандемии в столице умерли 3738 человек, у которых был подтверждён коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Москве после коронавируса вылечились более 146 тыс. пациентов.