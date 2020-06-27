Движение на Хорошёвском шоссе в Москве восстановлено

Движение на Хорошёвском шоссе в Москве, где ранее провалился грунт, восстановлено.

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РИА Новости

«Дорожные работы завершены, ограничения сняты. Движение свободно», — сообщил в Twitter Центр организации дорожного движения правительства Москвы. Дорожные работы завершены, ограничения сняты. Движение свободно https://t.co/sRuvsu3dOmpic.twitter.com/f4qRiRWITp — ЦОДД (@gucodd) June 27, 2020 Ранее в Москве на Хорошёвском шоссе обвалился грунт, две полосы движения в сторону центра и одну полосу в сторону области пришлось перекрыть.