В Новгородской области открыли мемориал воинам Великой Отечественной войны

В Российском историческом обществе (РИО) сообщили, что в Новгородской области открыли мемориал погибшим бойцам и командирам советской 2-й ударной армии времён Великой Отечественной войны.

Как сообщает РИА Новости, церемония открытия памятника «Погибшим при защите Отечества» и церемония освящения киота на 561-м километре трассы М11 «Нева» были приурочены к 75-летию Победы.

Как отметили в пресс-службе РИО, в данном месте в 1942 году советская 2-я ударная армия предприняла последнюю попытку прорвать окружение противника.

Ранее URA.RU сообщало, что активисты «Волонтёров Победы» и Поискового движения России перед Днём памяти и скорби проведут международные субботники и приведут в порядок тысячи мемориалов Великой Отечественной войны.