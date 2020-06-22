В Красногорске открыли памятник Георгию Победоносцу

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий открыли в Красногорске памятник Георгию Победоносцу.
В Красногорске открыли памятник Георгию Победоносцу
  • © Пресс-служба Андрея Воробьева
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Как передаёт телеканал «360», церемонию открытия монумента работы скульптора Григория Орехова на набережной вблизи Никольского храма приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Мы сегодня начали свою рабочую неделю, рабочий день, в этот священный День памяти и скорби здесь, на нашей площади возле храма, для того чтобы открыть памятник Георгию Победоносцу. Символ победы, отваги, добра и всего самого светлого», — заявил Андрей Воробьёв.

Губернатор поставил свечку в память о защитниках Отечества в Никольском храме, а митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий провёл литию.

Отмечается, что рядом с памятником установили штандарты городов воинской славы Дмитрова, Наро-Фоминска, Можайска и Волоколамска.

Ранее URA.RU сообщало, что активисты «Волонтёров Победы» и Поискового движения России перед Днём памяти и скорби проведут международные субботники и приведут в порядок тысячи мемориалов Великой Отечественной войны.

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