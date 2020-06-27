В Крыму смягчат карантинные меры в отношении отдыхающих в санаториях
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Сохраняется обязательная термометриях и для персонала, и для отдыхающих. Нет требования о еженедельном тестировании, объём тестирования для сотрудников будет определяться главным санитарным врачом в регионе. Кроме того, теперь не нужна справка об отсутствии COVID-2019 для тех, кто приезжает в санаторий», — приводит его слова пресс-служба министерства.
Вместе с этим уточняется, что на территории санаторно-курортных учреждений продолжает действовать масочный режим. Использовать средства индивидуальной защиты следует в закрытых помещениях, когда там присутствуют другие люди.
Ранее «Крыминформ» писало, что на полуострове планируют открыть детские оздоровительные лагеря с 1 июля.