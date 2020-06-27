В Калининградской области отменили обсервацию для приезжающих

В Калининградской области отменили 14-дневную обсервацию для всех приезжающих из других российских регионов. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.

«Снимается режим обсервации для граждан, прилетающих и приезжающих в Калининградскую область из других регионов России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для граждан из-за рубежа двухнедельная самоизоляция сохраняется.

Ранее обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из других российских регионов отменили в Амурской области.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.