В Калининградской области отменили обсервацию для приезжающих

Короткая ссылка
В Калининградской области отменили 14-дневную обсервацию для всех приезжающих из других российских регионов. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
В Калининградской области отменили обсервацию для приезжающих
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Снимается режим обсервации для граждан, прилетающих и приезжающих в Калининградскую область из других регионов России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для граждан из-за рубежа двухнедельная самоизоляция сохраняется.

Ранее обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из других российских регионов отменили в Амурской области.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить