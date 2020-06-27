В Калининградской области отменили обсервацию для приезжающих
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- РИА Новости
«Снимается режим обсервации для граждан, прилетающих и приезжающих в Калининградскую область из других регионов России», — говорится в сообщении.
Как отмечается, для граждан из-за рубежа двухнедельная самоизоляция сохраняется.
Ранее обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из других российских регионов отменили в Амурской области.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.