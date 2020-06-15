В Амурской области отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих
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«Обновлённый документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих из других регионов России. Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идёт именно в Приамурье, регион приближается к достижению пика заболеваемости», — говорится в пресс-релизе.
При этом режим самоизоляции сохраняется для граждан, приезжающих из-за границы, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
Кроме того, требование о 14-дневном карантине по-прежнему необходимо соблюдать приезжающим вахтовым рабочим.
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