В Амурской области отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих

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В Амурской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из других российских регионов, сообщили в местном правительстве.
В Амурской области отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих
  • © РИА Новости / Светлана Майорова

«Обновлённый документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих из других регионов России. Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идёт именно в Приамурье, регион приближается к достижению пика заболеваемости», — говорится в пресс-релизе.

При этом режим самоизоляции сохраняется для граждан, приезжающих из-за границы, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Кроме того, требование о 14-дневном карантине по-прежнему необходимо соблюдать приезжающим вахтовым рабочим.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 15 июня отменяют обязательную двухнедельную обсервацию для приезжающих из других регионов. 

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.

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