В Амурской области отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих

В Амурской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из других российских регионов, сообщили в местном правительстве.

«Обновлённый документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих из других регионов России. Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идёт именно в Приамурье, регион приближается к достижению пика заболеваемости», — говорится в пресс-релизе.

При этом режим самоизоляции сохраняется для граждан, приезжающих из-за границы, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Кроме того, требование о 14-дневном карантине по-прежнему необходимо соблюдать приезжающим вахтовым рабочим.

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