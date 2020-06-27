Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

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Отдыхающие в санаториях россияне больше не должны будут предъявлять справки об отрицательном результате теста на коронавирус, вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с заболевшими в течение 14 дней до заезда.
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Роспотребнадзора.

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.

Тест на заболевание отдыхающим будут проводить, исходя из эпидемических показаний, основываясь на предписаниях территориальных отделений Роспотребнадзора.

Как стало известно ранее, с 1 июля туристов начнут принимать 67 российских регионов.

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