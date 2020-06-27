Оперштаб назвал число новых случаев COVID-19 в Москве и Подмосковье

За сутки в России выявили 6852 случая COVID-19, из них 750 были зарегистрированы в Москве. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Так, в Москве за сутки выявили 750 случаев, в Московской области — 366, Ханты-Мансийском АО — 280.

Следом идут Иркутская область и Санкт-Петербург, где за сутки зафиксировано 237 и 224 случая COVID-19 соответственно.

Общее число выявленных в Москве случаев за всё время достигло 219 354.

Ранее власти Москвы сообщили, что в городе выздоровели после COVID-19 ещё 1852 человека.

26 июня progorod43, ссылаясь на региональный Минздрав, передавал, что за сутки в Кировской области протестировали на коронавирус 1,45 тыс. человек.