Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Короткая ссылка
Министерство обороны России опубликовало видео перехвата американских самолётов над нейтральными водами Чёрного моря.

Ролик «Перехват самолётов-разведчиков ВВС США над Чёрным морем» размещён на YouTube­-канале ведомства.

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.

Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-30.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировал их как патрульный самолёт Р-8А «Посейдон», стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт-заправщик КС-135, которые «сразу же изменили направление полёта» от российской границы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить