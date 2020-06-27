Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Министерство обороны России опубликовало видео перехвата американских самолётов над нейтральными водами Чёрного моря.

Ролик «Перехват самолётов-разведчиков ВВС США над Чёрным морем» размещён на YouTube­-канале ведомства.

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.

Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-30.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировал их как патрульный самолёт Р-8А «Посейдон», стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт-заправщик КС-135, которые «сразу же изменили направление полёта» от российской границы.