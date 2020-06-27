В ОНК сообщили, что Игорь Ишаев надеется 30 июня выйти на свободу

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Арестованный на 12 суток за вождение в нетрезвом виде внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев полагает, что время, проведённое в больнице, суд зачтёт ему в срок наказания и выпустит его на волю 30 июня. Об этом RT рассказал член ОНК Москвы, побывавший в спецприёмнике №2, куда Ишаева вернули после экстренной госпитализации.
В ОНК сообщили, что Игорь Ишаев надеется 30 июня выйти на свободу
  • © instagram.com/ishay_official

«Игорь Ишаев теперь сидит не один, как в самом начале ареста, а в шестиместной камере. Его соседи тоже попали в спецприёмник за нарушения правил дорожного движения. В разговоре с членами комиссии Ишаев сказал, что надеется выйти на свободу 30 июня, так как полагает, что проведённые им в больнице пять дней суд зачтёт ему как время под арестом», — сказал собеседник RT.

По его словам, в спецприёмник внук экс-губернатора вернулся со своим матрасом.

«Арестанты в этом спецприёмнике постоянно жалуются членам ОНК на ужасное состояние матрасов, подушек и постельного белья», — отметил представитель ОНК.

Ранее RT сообщал, что Ишаев, которого поместили в спецприёмник 18 июня, на следующий день был госпитализирован.

Пресненский суд арестовал Игоря Ишаева на 12 суток за вождение в нетрезвом виде (ч. 3 ст. 12.8 КоАП России).

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