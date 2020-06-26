В ОП Москвы заявили, что подписавшие петицию как наблюдатели от неё таковыми не являются

Лица, подписавшие от лица Общественной палаты Москвы петицию о невозможности установления результатов голосования по поправкам к Конституции, не имеют отношения к этому органу. Об этом сообщил глава аппарата Общественной палаты столицы Алексей Спиваков.

«Людей, подписавших эту петицию, мы не видим среди своих наблюдателей, поэтому это какие-то другие люди, не имеющие отношения к наблюдателям», — цитирует Спивакова агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что в списке был обнаружен только один человек, который был направлен Общественной палатой Москвы на участок №1497, — Сергей Смирнов.

«Мы провели проверку. Он в этой УИК появился вчера только в районе 17 часов, пробыл час, высказывал возмущение по поводу информационных материалов, размещённых на стендах. После чего, не дождавшись окончания работы комиссии, покинул помещение участка. 26 июня он вообще в принципе не вышел на участок», — сказал руководитель аппарата ОП Москвы.

По его словам, ОП делает из этого вывод, что Смирнов подписал петицию, даже не пытаясь участвовать в процессе наблюдения.

Также Спиваков отметил, что непродолжительное нахождение мужчины на участке не даёт ему возможности установить достоверность или недостоверность результатов голосования в связи с тем, что они будут подведены только после основного дня голосования — 1 июля.

«Соответственно, на мой взгляд, (всё это) говорит о необоснованности данной петиции и публикации в ней недостоверной информации», — заключил он.

Ранее в сети появилось заявление, оформленное как петиция от ряда лиц, представившихся координаторами наблюдателей Москвы, членами избирательных комиссий и наблюдателями.