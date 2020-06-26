В Калининградской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

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В Калининградской области до 10 июля продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
В Калининградской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Решение принял оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, на данный момент из зарегистрированных 2,4 тыс. случаев заболевания COVID-19 пятую часть составляют лица старше 65 лет.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.

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