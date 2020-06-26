В Калининградской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Решение принял оперативный штаб.
По данным Роспотребнадзора, на данный момент из зарегистрированных 2,4 тыс. случаев заболевания COVID-19 пятую часть составляют лица старше 65 лет.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.