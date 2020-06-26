Защита назвала неправосудным приговор Серебренникову

Дмитрий Харитонов, адвокат Кирилла Серебренникова, заявил, что обжалует приговор по делу «Седьмой студии», потому что считает его неправосудным.

«Мы будем обжаловать приговор, считаем его неправосудным, будем добиваться оправдания», — цитирует РИА Новости адвоката.

Как отметил Харитонов, приговор ещё не вступил в законную силу.

«Мы не считаем, что Министерству культуры России причинён какой-то ущерб», — приводит ТАСС его слова.

26 июня суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии», согласно которому Кирилл Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский — два года условно.

Кроме того, Софья Апфельбаум получила штраф в размере 100 тыс. рублей, но из-за истечения сроков платить его не будет.

Прокурор просил приговорить Серебренникова к шести годам колонии, штрафу в 800 тыс. рублей и запрету занимать в учреждениях культуры некоторые должности.