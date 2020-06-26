Защита назвала неправосудным приговор Серебренникову

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Дмитрий Харитонов, адвокат Кирилла Серебренникова, заявил, что обжалует приговор по делу «Седьмой студии», потому что считает его неправосудным.
Защита назвала неправосудным приговор Серебренникову
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Мы будем обжаловать приговор, считаем его неправосудным, будем добиваться оправдания», — цитирует РИА Новости адвоката.

Как отметил Харитонов, приговор ещё не вступил в законную силу.

«Мы не считаем, что Министерству культуры России причинён какой-то ущерб», — приводит ТАСС его слова.

26 июня суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии», согласно которому Кирилл Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский — два года условно.

Кроме того, Софья Апфельбаум получила штраф в размере 100 тыс. рублей, но из-за истечения сроков платить его не будет.

Прокурор просил приговорить Серебренникова к шести годам колонии, штрафу в 800 тыс. рублей и запрету занимать в учреждениях культуры некоторые должности.

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