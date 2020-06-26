Эксперты прокомментировали изменение цен на новые автомобили в мае — июне в России

Эксперты прокомментировали изменение цен на новые автомобили разных брендов в мае — июне 2020 года в России.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авто.ру».

По имеющимся данным, больше всего подорожал кроссовер Cadillac XT6 — на 12,4%, или на 480 тыс. рублей.

Выросли в цене и некоторые модификации разных моделей. К примеру, на 10—12% подорожал «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач. В рублёвом эквиваленте комплектация «оптимум» стала дороже на 132 тыс. рублей (+12%).

Некоторые модели, напротив, подешевели. В их числе — пикапы от Mercedes-Benz (-3%) и УАЗ (-3%), а также электрокар Porsche — Taycan (-10%).

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз по ценам на ТО.