Суд по делу Серебренникова не поверил жалобам свидетелей на давление

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RT
Суд по делу режиссёра Кирилла Серебренникова не поверил ряду свидетелей, которые говорили о давлении следствия. Об этом сообщает РИА Новости из Мещанского суда Москвы.
Суд по делу Серебренникова не поверил жалобам свидетелей на давление
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Суд находит голословными доводы свидетелей, заявивших о давлении со стороны следствия», — говорится в приговоре.

В нём отмечается, что все они неоднократно давали «изобличающие подсудимых обвинения, в том числе в присутствии адвокатов».

Ранее суд признал ущербом по делу «Седьмой студии» 129 млн рублей. 

26 июня Мещанский суд оглашает приговор по делу о хищении 129 млн рублей из 214 млн, выделенных в 2011—2014 годах на популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

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