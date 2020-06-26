Суд по делу Серебренникова не поверил жалобам свидетелей на давление

Суд по делу режиссёра Кирилла Серебренникова не поверил ряду свидетелей, которые говорили о давлении следствия. Об этом сообщает РИА Новости из Мещанского суда Москвы.

«Суд находит голословными доводы свидетелей, заявивших о давлении со стороны следствия», — говорится в приговоре.

В нём отмечается, что все они неоднократно давали «изобличающие подсудимых обвинения, в том числе в присутствии адвокатов».

Ранее суд признал ущербом по делу «Седьмой студии» 129 млн рублей.

26 июня Мещанский суд оглашает приговор по делу о хищении 129 млн рублей из 214 млн, выделенных в 2011—2014 годах на популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».