Суд назвал сумму ущерба по делу «Седьмой студии»
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- РИА Новости
26 июня в Мещанском суде проходит оглашение приговора по делу «Седьмой студии».
Прокурор попросил приговорить Кирилла Серебренникова к шести годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Продюсеру Алексею Малобродскому гособвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы и штраф 300 тыс. рублей, бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и экс-чиновнице Минкульта Софье Апфельбаум — по четыре года лишения свободы и по 200 тыс. рублей штрафа.
Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы признал экс-чиновницу Министерства культуры Софью Апфельбаум виновной в халатности по делу «Седьмой студии».