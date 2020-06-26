Суд назвал сумму ущерба по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы признал ущербом по делу «Седьмой студии» 129 млн рублей. Как отмечает РИА Новости, именно эта сумма значится в последней экспертизе.

26 июня в Мещанском суде проходит оглашение приговора по делу «Седьмой студии».

Прокурор попросил приговорить Кирилла Серебренникова к шести годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Продюсеру Алексею Малобродскому гособвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы и штраф 300 тыс. рублей, бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и экс-чиновнице Минкульта Софье Апфельбаум — по четыре года лишения свободы и по 200 тыс. рублей штрафа.

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы признал экс-чиновницу Министерства культуры Софью Апфельбаум виновной в халатности по делу «Седьмой студии».