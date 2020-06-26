В Нижегородской области рассказали о расследовании по факту обнаружения свалки
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- РИА Новости
Как передаёт ОТР со ссылкой на пресс-службу ведомства, инспекторы Росприроднадзора зафиксировали «более 70 200-литровых ёмкостей, а также порядка 40 канистр с различными химическими жидкостями».
Кроме того, выяснилось, что часть содержимого вылилась на рельеф местности.
Специалисты взяли пробы, чтобы установить класс и опасность отходов. Также они исследуют почву для расчёта ущерба окружающей среде.
Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с мусорными полигонами в Подмосковье.