В Нижегородской области рассказали о расследовании по факту обнаружения свалки

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В Росприроднадзоре заявили о проведении административного расследования после обнаружения в Володарском районе возле посёлка Золино около 100 бочек и канистр с химическими отходами.
В Нижегородской области рассказали о расследовании по факту обнаружения свалки
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как передаёт ОТР со ссылкой на пресс-службу ведомства, инспекторы Росприроднадзора зафиксировали «более 70 200-литровых ёмкостей, а также порядка 40 канистр с различными химическими жидкостями».

Кроме того, выяснилось, что часть содержимого вылилась на рельеф местности.

Специалисты взяли пробы, чтобы установить класс и опасность отходов. Также они исследуют почву для расчёта ущерба окружающей среде.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с мусорными полигонами в Подмосковье.

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