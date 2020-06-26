Жители Калининградской области оценили баланс между личной жизнью и работой

В Калининградской области провели опрос, посвящённый балансу между личной жизнью и работой. Его участниками стали почти 4,5 тыс. человек.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на компанию HeadHunter.

Большинству опрошенных удаётся сохранять такой баланс — 19% «определённо точно» и 54% «скорее справляются» с данной задачей.

По словам 21%, они скорее не добились успеха в достижении подобной цели. Ещё 5% не могут найти равновесие между рабочим и личным.

Наиболее сбалансированными оказались представители автомобильного бизнеса (72%), добычи сырья (65%), бухгалтерии, административного персонала, высшего менеджмента и производства (67%).

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