Жители Калининградской области оценили баланс между личной жизнью и работой
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на компанию HeadHunter.
Большинству опрошенных удаётся сохранять такой баланс — 19% «определённо точно» и 54% «скорее справляются» с данной задачей.
По словам 21%, они скорее не добились успеха в достижении подобной цели. Ещё 5% не могут найти равновесие между рабочим и личным.
Наиболее сбалансированными оказались представители автомобильного бизнеса (72%), добычи сырья (65%), бухгалтерии, административного персонала, высшего менеджмента и производства (67%).
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