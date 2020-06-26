В Петербурге предупредили об изменении движения транспорта 27 и 28 июня

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В комитете по транспорту Санкт-Петербурга рассказали, что из-за подготовки и проведения праздника «Алые паруса» изменится движение городского транспорта.
В Петербурге предупредили об изменении движения транспорта 27 и 28 июня
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, с 8:00 27 июня до 2:00 28 июня будет закрыто движение по Большому Петровскому мосту и улице Савиной.

С 19:00 27 июня до 1:00 28 июня закроется движение по Приморскому проспекту на участке от Яхтенной улицы до улицы Савушкина, а с 22:00 27 июня до 1:00 28 июня будет закрыто движение транспорта по ЗСД от Приморского проспекта до набережной реки Екатерингофки. 

Отмечается, что в связи с временным закрытием движения городской транспорт будет курсировать по изменённым маршрутам.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Санкт-Петербурге в ночь с 22 на 23 июня прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса».

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