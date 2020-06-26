Чернышенко назвал потери культурных организаций с апреля по июнь

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что потери российских культурных организаций с апреля по июнь 2020 года составили более 8 млрд рублей.

Об этом он сказал в ходе заседания итоговой коллегии Минкультуры России.

«По информации, которую мне даёт министр, за апрель — июнь, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, потери составили более 8 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС.

Чернышенко отметил, что это «для культуры очень большие цифры».

Ранее вице-премьер сообщал, что музеи начнут принимать посетителей с середины июля, а работу театров и концертных залов планируется возобновить осенью.