Любимова прокомментировала ситуацию с делом Серебренникова

Министр культуры Ольга Любимова прокомментировала ситуацию с делом режиссёра Кирилла Серебренникова. 26 июня Мещанский суд Москвы оглашает приговор по делу о хищении 129 млн рублей из 214 млн, выделенных в 2011—2014 годах на популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

По её словам, Министерство культуры совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить ситуации, подобные делу «Седьмой студии».

«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — цитирует РИА Новости Любимову.

Как сообщает Интерфакс, она также заявила, что «нет никакого смысла делать популистские заявления и подменять собой вышестоящую судебную инстанцию, давая оценку законности приговора суда». При этом Любимова напомнила, что «Минкультуры является потерпевшей стороной в процессе, речь идёт о причинении крупного ущерба государству».

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор по делу «Седьмой студии».