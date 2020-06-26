Любимова прокомментировала ситуацию с делом Серебренникова
- © Илья Питалев
- РИА Новости
По её словам, Министерство культуры совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить ситуации, подобные делу «Седьмой студии».
«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — цитирует РИА Новости Любимову.
Как сообщает Интерфакс, она также заявила, что «нет никакого смысла делать популистские заявления и подменять собой вышестоящую судебную инстанцию, давая оценку законности приговора суда». При этом Любимова напомнила, что «Минкультуры является потерпевшей стороной в процессе, речь идёт о причинении крупного ущерба государству».
Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор по делу «Седьмой студии».