В РСТ прокомментировали план поэтапного возобновления международных полётов
- © Илья Наймушин
- РИА Новости
В беседе с Nation News он отметил, что первыми будут открыты страны СНГ.
«Назовём это интегрированием, восстановлением экономических связей», — сказал Барзыкин.
По его мнению, к концу июля откроют Турцию.
«Думаю, что в начале сентября Европа будет поэтапно восстанавливаться. Никто не ожидал, что летом Европу откроют. Во многом роль будет играть вторая волна», — полагает он.
Ранее авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с НСН оценил план по возобновлению международного авиасообщения в России.