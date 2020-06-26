В РСТ прокомментировали план поэтапного возобновления международных полётов

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировали план поэтапного возобновления международных полётов в России.

В беседе с Nation News он отметил, что первыми будут открыты страны СНГ.

«Назовём это интегрированием, восстановлением экономических связей», — сказал Барзыкин.

По его мнению, к концу июля откроют Турцию.

«Думаю, что в начале сентября Европа будет поэтапно восстанавливаться. Никто не ожидал, что летом Европу откроют. Во многом роль будет играть вторая волна», — полагает он.

Ранее авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с НСН оценил план по возобновлению международного авиасообщения в России.