В РСТ прокомментировали план поэтапного возобновления международных полётов

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировали план поэтапного возобновления международных полётов в России.
В РСТ прокомментировали план поэтапного возобновления международных полётов
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он отметил, что первыми будут открыты страны СНГ.

«Назовём это интегрированием, восстановлением экономических связей», — сказал Барзыкин.

По его мнению, к концу июля откроют Турцию.

«Думаю, что в начале сентября Европа будет поэтапно восстанавливаться. Никто не ожидал, что летом Европу откроют. Во многом роль будет играть вторая волна», — полагает он.

Ранее авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с НСН оценил план по возобновлению международного авиасообщения в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить