Благотворительный онлайн-концерт в поддержку больного раком врача пройдёт 30 июня

Благотворительный онлайн-концерт в поддержку врача больницы Святого Георгия Александра Петрова, страдающего от онкологического заболевания, пройдёт 30 июня.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Саша начал работать в медицине с 17 лет. Пока учился, был санитаром, потом медбратом, врачом неотложной помощи. Когда получил сертификат врача травматолога-ортопеда, пришёл в больницу Святого Георгия — это было 20 лет назад. Общий медицинский стаж — более 30 лет», — заявила супруга врача Юлия Павлова.

По её словам, в настоящее время проводится сдерживающая терапия. Петрову требуется дорогостоящее лечение за рубежом.

В концерте #helpДокторПетров примут участие солистка Метрополитен-оперы Олеся Петрова, солист Венской государственной оперы Борис Пинхасович, исполнитель на стеклянной арфе Александр Лемешев, петербургский дуэт Игоря Заливалова и Софии Бридж, альтист Борис Баринов.

Хедлайнер — группа «Сурганова и Оркестр».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что благотворительная акция «Набегу добро» продлится до 31 августа.