Памфилова: пытающихся дважды проголосовать по Конституции вычислят

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что те, кто решил дважды проголосовать по поправкам к Конституции России, не смогут этого сделать, их вычислят с помощью системы.

По её словам, 25 июня были случаи, когда некоторые граждане решили попытаться дважды проголосовать: традиционным способом и через электронное голосование.

«Им всё равно бы не удалось это сделать, потому что на последнем этапе, когда начинаются всякие детали, их бы всё равно вычислили, у нас то же самое было по мобильному избирателю, их всё равно бы вычислили», — цитирует её РИА Новости.

25 июня в России стартовало голосование по поправкам к Конституции.

Позднее появились сообщения о том, что журналист Павел Лобков смог проголосовать и на своём участке, и с помощью электронного голосования.

Полиция организовала проверку сообщений о попытках дважды проголосовать по поправкам.