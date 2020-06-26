Памфилова: пытающихся дважды проголосовать по Конституции вычислят
- РИА Новости
По её словам, 25 июня были случаи, когда некоторые граждане решили попытаться дважды проголосовать: традиционным способом и через электронное голосование.
«Им всё равно бы не удалось это сделать, потому что на последнем этапе, когда начинаются всякие детали, их бы всё равно вычислили, у нас то же самое было по мобильному избирателю, их всё равно бы вычислили», — цитирует её РИА Новости.
25 июня в России стартовало голосование по поправкам к Конституции.
Позднее появились сообщения о том, что журналист Павел Лобков смог проголосовать и на своём участке, и с помощью электронного голосования.
Полиция организовала проверку сообщений о попытках дважды проголосовать по поправкам.