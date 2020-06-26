Минтранс не исключил возобновления международных авиаперевозок в июле

Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле после того, как будет уверенность в безопасности авиаперевозок внутри России. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил министр транспорта страны Евгений Дитрих.

«Я выражал надежду на то, что такое открытие возможно в июле... Надежда ещё жива», — сказал он.

По его словам, после того как власти убедятся в том, что авиаперевозки внутри страны безопасны, они будут готовы «выпускать наших граждан на бескрайние просторы мирового воздушного океана».

Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писала, что заместитель главы Минтранспорта, глава Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству предложение о поэтапном снятии ограничений на международные полёты, начиная со стран СНГ.